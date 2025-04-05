دعوات لإضراب عالمي من أجل غزة الاثنين المقبل.. وقطع خطوط الإمداد

وطن: انطلقت دعوات واسعة للإضراب الشامل حول العالم، دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

هذه الدعوات جاءت بعد إعلان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن تنظيم فعاليات فاعلة وضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق أهالي القطاع.

في بيان مشترك، أكدت القوى الفلسطينية على لسان كل طفل شهيد وكل امرأة مكلومة وكل شيخ مقهور، نداءها للأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم من أجل الاستنفار نصرة لشعب فلسطين.

وأشارت القوى إلى ضرورة تنظيم مظاهرات ومسيرات عالمية تستهدف محاصرة السفارات الأمريكية والإسرائيلية، وقطع خطوط الإمداد عن الاحتلال الإسرائيلي، ورفض التطبيع.

كما شددت القوى على أن الاحتلال، ومنذ بداية العدوان، يواصل الإبادة الجماعية لشعب غزة على مرأى ومسمع العالم، في ظل صمت عربي وإسلامي غير مسبوق.

وأوضحت أن أطماع الاحتلال تتجاوز غزة والضفة الغربية لتطال المنطقة العربية والإسلامية بأسرها، مهددًا بإعادة رسم حدود إمبراطوريته باستخدام الدم والنار.

وفي إطار الحراك الشعبي، دعت القوى الوطنية والفعاليات الشعبية في محافظة رام الله للمشاركة في الإضراب العام العالمي يوم الإثنين المقبل، للمطالبة بوقف الإبادة المستمرة في غزة.

في نفس السياق، نظم أهالي مدينة أم الفحم في الأراضي المحتلة عام 1948، مساء السبت وقفة احتجاجية دعمًا لغزة، حيث شارك فيها العشرات من أبناء المدينة حاملين اللافتات المنددة بالعدوان، مطالبين بوقف المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع.

ووصل مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدًا، و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة في غزة بتاريخ 18 آذار/ مارس 2025 (1,309 شهداء و3,184 إصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,669 شهيدًا و115,225 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.