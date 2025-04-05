بالفيديو | أسيران إسرائيليان: "رواية الحكومة عن الضغط على حماس غير صحيحة.. ونطالب المستوطنين بالضغط على نتنياهو لإعادتنا"

وطن: نشر الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، اليوم رسالة من أسيرين إسرائيليين، محذّرين من أن ما تروّجه الحكومة الإسرائيلية بشأن الضغط على حماس من أجل إطلاق سراحهما "غير صحيح"، داعين المجتمع الدولي والمستوطنين الإسرائيليين إلى الضغط على الحكومة لإعادتهما إلى بيوتهما.

وتحدث الأسيران عن وضعهما المأساوي في الأسر، حيث أكدا أن الحياة في الأسر لا تطاق وأن الظروف التي يعيشان فيها لا إنسانية.

وجاء في الرسالة: "بينما أخرجنا مقاتلو القسام من النفق لنتنفس الهواء، قصف جيشنا المكان". وأضافا: "قصف الجيش أصابنا لكن نجونا بفضل الله وبفضل مقاتلي القسام الذين أعادونا إلى النفق".

وفي وصفهم للظروف القاسية التي يعيشونها، قال الأسيران: "المكان الذي نوجد فيه غير آمن، ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية"، مشيرين إلى أن "مقاتلي حماس يخاطرون بحياتهم كي نتنفس الهواء خارج النفق، بينما جيشنا يقصفنا".

كما دعا الأسيران في رسالتهما المستوطنين الإسرائيليين إلى الضغط على حكومة نتنياهو لإعادتهما، قائلين: "نطلب من كل المستوطنين الضغط على نتنياهو لإعادتنا".

وتوجها بنداءٍ عاجل لمنح الأسرى الإسرائيليين الذين عادوا إلى بيوتهم "فرصة للحديث عما نعانيه"، مؤكدين أن "ما تقوله حكومة نتنياهو بشأن الضغط على حماس ليس صحيحاً".

وفي ختام الرسالة، أضافا: "أعيدونا إلى الحياة فنحن هنا أموات، كفى كفى، أعيدونا إلى البيت".