ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارتين شنهما طيران الاحتلال الحربي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بغارتين مجموعة من المواطنين، في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

ويتعرض "حي الشجاعية" لليوم الثاني على التوالي لعدوان عسكري بري هو الثالث منذ بدء حرب الإبادة على غزة عام 2023، حيث تتمركز آليات الاحتلال على تلة المنطار ومحيطها، بالتزامن مع سيطرة أخرى على شارع المنصورة.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف مدفعيتها بشكل مستمر على جنوب شارع المنصورة، شارع وادي العرايس، ومنطقة بيارة الحاج عادل الشوا، إضافة إلى شارع السكة في حي الزيتون باعتبار مجاورته من شارع وادي العريس، كما تتعرض المناطق الشرقية لحي الزيتون، "بيارة الريس ومحيط مدرسة تونس" لقصف مدفعي متواصل بين فترة وأخرى.