الحرس الثوري الإيراني: لن نبدأ الحرب لكننا مستعدون لها.. ونملك القدرات الكافية لهزيمة الأعداء

وطن: أكّد القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أنّ بلاده لن تكون البادئة في الحرب لكنها مستعدة لمواجهتها في حال حدوثها.

وأوضح سلامي في تصريحات صحافية أنّ إيران تمتلك قدرات كبيرة للتغلب على أي عدوان، مشيراً إلى أن "إيران تعرف كيف تتغلب على العدو، ولن تتراجع خطوة إلى الوراء."

وفي سياق حديثه، شدّد سلامي على أن بلاده جاهزة لمواجهة أي تهديدات سواء كانت عسكرية أو نفسية. وأضاف: "لن نخشى تهديدات العدو والحرب، وجاهزون لمواجهة العدوان العسكري أو الحرب النفسية".كما أشار إلى أن إيران تمتلك قدرات متراكمة، وستكون مستعدة لإظهارها في وقت الحاجة.

سلامي لم يخفِ تحديات الوضع الراهن، حيث قال إنّ "سياسة العدو تعتمد على حسابات خاطئة، إذ يحاول وضعنا أمام المواجهة أو الرضوخ لشروطه، لكنّنا أصحاب الجهاد ومستعدون لمعارك كبيرة وهزيمة الأعداء."

وتابع سلامي بالحديث عن العام الماضي الذي وصفه بأنه "كان مليئاً بالتحديات"، لافتاً إلى أنّ "قوى الشر اصطفت بأكملها أمام أصحاب الحق."

وأشار إلى أن مقاومة سكان غزة ضد الحصار والسياسات الإسرائيلية "خلقت أسطورة تاريخية"، وأضاف أن الجبهات الأخرى في اليمن ولبنان والعراق صمدت وقاومت في وجه العدوان.

كما تحدّث سلامي عن الوضع العسكري في المنطقة، قائلاً: "العدو الصهيوني توقف في جبهة لبنان، والمقاومة الفلسطينية لا تزال تقاتل، واليمن لا يزال صامداً رغم القصف الأميركي المستمر، ما يشير إلى أنّ الاحتلال في مأزق."

وفي تعليقه على الوضع داخل الكيان الإسرائيلي، قال اللواء حسين سلامي إن "إسرائيل فقدت استقرارها السياسي والاقتصادي، وإذا تخلت الولايات المتحدة عنها، فسوف تنهار مباشرة." وأوضح أنّ إيران لا تخشى الضغوط، وأن المواجهة الكبرى مع العدو ستكون "مستمرة، إذ يواصل العدو ضرباته بكل قدراته".

وفي ختام تصريحاته، سلط سلامي الضوء على "عملية الوعد الصادق" التي أظهرت قوة الإسلام، مؤكداً أنّ المسلمين لن يستسلموا.

كما أشار إلى أن إيران تمكنت من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وأصابَت أهدافها بـ581 صاروخاً، مما يبرهن على قدرة بلاده العسكرية رغم التحديات الكبيرة.