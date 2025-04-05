وقفة لجمعية العلماء المسلمين في الجزائر دعماً لغزة

وطن: نظمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقفة، اليوم السبت، أمام مقرها في حسين داي وسط العاصمة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعماً لقضيته العادلة في مواجهة الاحتلال.

وتخللت الوقفة، هتافات عديدة، من ضمنها مطالبات بإغلاق السفارة الأميركية، مثل "يا ترامب يا كذاب أميركا هي الإرهاب، لا سفارة أميركية في الأراضي الجزائرية".

وفي كلمة خلال الوقفة، قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد القادر قابة، للفلسطيينين: "نحن معكم ونؤيدكم ونبحث عن الحلول معكم "، مؤكداً أنّه " لن نتوقف عن التظاهرات، الكتابة، المواقف، وتقديم الدعم المالي والمعنوي من أجل فلسطين"

وتوجّه قابة إلى الإعلام قائلاً: "يا أصحاب الإعلام انصروا أمتكم ولا تقفوا مع العدوان، انصروا الحق ولا تقفوا مع البهتان".

وأشار عضو جمعية العلماء المسلمين، الشيخ يحيا صاري، إلى أنّه "نعبّر عن غضبنا وعن تنديدنا على هذا العدوان الاجرامي الذي لم يشهد له التاريخ نظير"، مؤكداً على "ضرورة التحرك الفوري لوقف هذا العدوان".

وفي كلمة للشيخ يحيى صاري، عضو جمعية العلماء المسلمين، شدد على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي وتكامل الجهود لمواجهة العربدة الإسرائيلية، مشيراً إلى "واجب حماية أهلنا في غزة، وضرورة قطع العلاقات مع الكيان المجرم، وعدم الاعتراف به على الإطلاق".

الوزير الفلسطيني السابق، محمد رمضان الآغا، من جهته، عبّر عن شكره لموقف الجزائر الحر الداعم لفلسطين.

المصدر: الميادين