"الأونروا": سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها

وطن: كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن معاناة غير مسبوقة يعيشها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات لا يمكن تصورها.

وفي تقرير صادر عن الوكالة، أفادت الأونروا أن عدد الشهداء في قطاع غزة تجاوز 55 ألف شخص، بينما يقدر عدد المهجرين بنحو 1.9 مليون شخص، في ظل القصف المستمر الذي دمر العديد من المنازل والبنى التحتية.

وأضافت الوكالة أن الوضع الحالي في غزة يزداد سوءًا، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية.

وأشارت الأونروا إلى أن سكان غزة يعيشون في معاناة لا يمكن تخيلها، مع تدمير مئات المنازل وتشريد العائلات، وتدهور الوضع الصحي في ظل نقص شديد في المستشفيات والإمدادات الطبية.

ودعت الوكالة إلى ضرورة تجديد وقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، مشددة على أهمية التحرك العاجل لإنقاذ حياة المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.

وحذرت الأونروا من أن استمرار العدوان والحصار سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على الأطراف المعنية لوقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة.