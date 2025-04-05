سامي مشعشع يكتب لوطن: "نحن أهلٌ لها" .. كرامة الأهل في مخيمات الشمال من كرامتنا

وطن: للقلة من بيننا والذين لا يعرفون أو لا يلتفتون لما يحصل في شمال الضفة وفى مخيماتها على وجه الخصوص، ومنذ أشهر، نقول بدون إطالة: انها حرب اسرائلية على مخيماتنا وعلى سكانها وبيئتها وموقعها ورمزيتها. انها هجمة منسقة ومدروسة وممولة لكي الوعي وتهجير اللاجئ ولتطبيق قرار الكنيست بخنق والقضاء على الاونروا في الضفة. انها خطة لتطبيق سياسية الضم الكامل، والاستيلاء على الأغوار والتجمعات الرعوية. انها لبنة أخرى مرعبة في الجهد المبذول للهدف الأهم للكيان ألا وهو القضاء على حق العودة.

لن نطيل عليكم فالارقام والاحصائيات تشي عن واقع معاش الان شديد المرارة والقهر. ألوف مؤلفة طردوا من عديد مخيمات الشمال بينما مخيمات أخرى في الشمال تنتظر ذات المصير وضمن الهدف الإسرائيلي المعلن بالقضاء على ١٨ مخيم في الضفة بالإضافة لمخيم شعفاط في مدينة القدس. مئات المنازل هدمت وأعداد كبيرة اخرى برسم تنفيذ قرارات الهدم. أحبة وأهل استشهدوا بالعشرات وجرحى ومعتقلين وفقدان لمصادر الرزق والممتلكات. البنى التحتية لهذه المخيمات دمرت بالكامل. لا مياه. لا كهرباء. لا مدارس وكالة . ولا خدمات وكالة غوث ولا خدمات من جهات أخرى ترقى للحد الادني المطلوب والمأمول.

الدعم المقدم هو دون، دون، دون المستوى. إلقاء اللوم على هذه الجهة او تلك الان هو جهد عبثي. المطلوب الان عدم الارتكان لأي جهة كانت. الان الاعتماد هو علينا وعلى أنفسنا. قد لا نستطيع مد يد المساعدة للأهل المكلومين والمفجوعين في غزة لكل الأسباب المعروفة (وهك الان يواجهون مجاعة امام ناظري ٢ بايون عربي ومسلم)، ولكن بإمكاننا إحداث التغيير المطلوب ورفع أهل شكال الضفة على رؤوسنا ودون ان تكون لهم اية حاجة غير ملباه.

١-على أحد البنوك الفلسطينية التقدم الان والفوز باحترام وشكر الناس وان يوكّد هذا البنك تلاحمه مع أهله وشعبه (ونعم مع مودعيه وعملائه). هذا البنك المنشود ان يتقدم ويعلن عن حملة. لنعطيها اسما! وليكن إسم هذه الحملة 'نحن أهلا لها"!

هذا البنك المقدام يطلق الحملة ويدعو الجميع للتبرع (أفراداً، جماعات، مؤسسات،مقتدرين، من فلسطيني الشتات … إلخ). التبرع يتم عبر حساب بنكي معتمد وإعلان فترة زمنية لجمع التبرعات النقدية (مثلا حتى نهاية العام). مع نهاية كل شهر يعلن البنك عن قيمة المبالغ التي تم التبرع بها للحساب البنكي. البنك يتبرع كل شهر بمبلغ نقدي مماثل للمبلغ الذي تم جمعه ويتم إيصاله شهريا. من البنك الذي سيتقدم الصفوف اذن ويطلق الحملة ويكون اهلاً لها؟!

٢-رابطة رجال الأعمال تعلن عن تشكيل لجنة متخصصة لتقديم الدعم للمخيمات والمناطق المنكوبة في الشمال (قرى وتجمعات رعوية بالإضافة للمخيمات) بهدف ترميم البنية التحتية كلما أمكن ومساعدة الجهات الفاعلة هناك للتعامل مع الاحتياجات-ما-فوق-الفردية. الرابطة تنسق ايضاً مع جهات الاختصاص ومع النقابات ذات العلاقة والتخصص. رجال الأعمال وكبار التجار هم من طينة هذا البلد وكما قدمت لهم فلسطين وأهلها مساحة التقدم والازدهار فأنا متاكد تماما بأنهم سيتقدمون الصفوف للدعم والإسناد. فهم اهلاً لها.

٣-رابطة من الشخصيات الاعتبارية والمشهود لها تتقدم الصفوف وتنسق جهود الحملة وتتواصل مع الجهات الفاعلة والموثوقة في الميدان لإيصال الدعم، والتواصل مع الأهل في الداخل المحتل ومع فلسطيني الشتات والمؤسسات الأخرى المعنيّة بالمشاركة.

٤-هناك دور مهم ومخصص لمؤسسة التعاون وأمل كبير ان تلعب دورا لم تقم به حتى الان بالكامل او بشكل فعال ومؤثر.

٥-لا أموال مشروطة من أي جهة كانت، حتى لو جاءت من قديس او ولي او ملاك!

لا تبرع لتثبيت هدف سياسي وتسديد نقاط!

أي تبرع أرضيته ومنطلقه التسابق بين أجندات عربية مرفوض!

أي تبرع عشان "شوفيني يما وأنا بتصور مع طفل بستلم كيس طحين' مرفوض!

من المعيب علينا ان تغلق التكيات أبوابها لقصر ذات اليد.

رابطة الشخصيات الوطنية تستطيع الإشراف على الحملة المطروحة بهدف توصيل المساعدات النقدية لمستحقيها بألية شفافة وذات مصداقية، والإشراف كذلك على إيصال المساعدات العينية الغذائية والصحية والإغاثية للجهات العاملة في الميدان. بدون ادني شك التجار ورجال الأعمال وأصحاب المطاعم والمحلات التجارية والجميع في الضفة والقدس (ومن خارج فلسطين) سيصطفون لتقديم المساعدة.نحن أصحاب عزة، ونخوة وكرامة وشهامة.

نحن بانتظار البنك المقدام ورجل الأعمال المقدام والشخصية الوطنية المقدامة التي تتقدم وتتبنى وتطلق هكذا حملة تجمع الكل الفلسطيني.

نحن اهلاً لها.