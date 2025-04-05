طولكرم: الاحتلال يعتقل شابا وينصب حواجز عسكرية في عدة مواقع من المدينة

وطن: - نشرت قوات الاحتلال، ظهر اليوم السبت، آلياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية لمدينة طولكرم، ونصبت الحواجز الطيارة وأعاقت حركة تنقل المواطنين والمركبات.

ففي الشارع المؤدي إلى ضاحية شويكة شمال طولكرم، ما بين دوار الجعرون ودوار الميجا، أوقفت قوات الاحتلال مركبة واعتقلت شابا كان بداخلها، رغم محاولة إحدى السيدات من نفس المركبة منع الاحتلال اعتقاله، حيث لم يتم معرفة هوية الشاب المعتقل حتى اللحظة.

وخلال عملية الاعتقال، قام جنود الاحتلال بتمزيق صورة الشهيد صلاح البدو، وتعطيل حركة السير من وإلى شويكة والمدينة، وأوقفوا عشرات المركبات، وشرعوا بتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب، وسط إطلاق قنابل صوتية لترويع المواطنين.

وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا آخر في شارع نابلس، مقابل مخيم طولكرم، تزامنا مع مداهمة مطعم "فوال الشام" الذي تعرض لمداهمات متكررة خلال فترات سابقة، حيث خضع العاملون فيه للتحقيق الميداني، إلى جانب تفتيش المركبات المارة في المنطقة والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم النقالة، ومنعهم من المرور.

وفي مخيم طولكرم، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في حارة الربايعة، وشرعت بتكسير ممتلكات المواطنين، في الوقت الذي يخلوا فيه المخيم من سكانه الذي نزحوا منه قسرا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها لليوم الـ69 على التوالي، وسط تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأهالي والممتلكات.