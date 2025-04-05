استشهاد أب ونجله في استهداف الاحتلال المواطنين بدير البلح

وطن: استشهد أب ونجله، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين عند مدخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد المواطن سلمان محمود عابد، ونجله محمود سلمان عابد.

وكانت مصادر طبية أفادت بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,669، والإصابات إلى 115,225، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكدت أن 15 مواطنا، استشهدوا إثر شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.