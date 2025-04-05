الهيئة المستقلة ترحب بتمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

وطن: رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لولاية ثانية، وذلك رغم الضغوط السياسية الشديدة التي مورست من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بهدف عرقلة استمرار ولايتها.

ورأت الهيئة في بيان وصل وطن، أن هذا التمديد يُشكل اعترافًا بالدور الاستثنائي الذي قامت به السيدة ألبانيزي خلال ولايتها الأولى في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وفضح ممارساته المنهجية بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في تقاريرها الموضوعية والمهنية التي أكدت على الطبيعة الاستعمارية والعنصرية لهذا الاحتلال.

وأشادت الهيئة بمواقف المقررة الخاصة الشجاعة، التي عبّرت عن استقلالية ونزاهة قلّ نظيرها في منظومة حقوق الإنسان الأممية، رغم محاولات التشويه والضغط التي تعرضت لها. وتدعو الهيئة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الكاملة للمقررة الخاصة، وضمان تمكينها من أداء مهامها بحرية ودون تدخل أو ترهيب، بما في ذلك تأمين قدرتها على الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تمنع سلطات الاحلال وصولها اليهما.

وأكدت الهيئة أن استمرار ولاية السيدة ألبانيزي يُعدّ أمرًا حيويًا مع استمرار التصعيد غير المسبوق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة، والذي يتطلب حضورًا فاعلًا ومستقلًا لصوت حقوق الإنسان في مواجهة الإفلات من العقاب.