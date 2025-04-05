بسبب العدوان.. 1.9 مليون غزّي نزحوا منذ بداية الحرب

وطن: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، عن نزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال، بشكلٍ متكرر منذ بداية الحرب على القطاع.

وبحسب البيان، تسبب انهيار وقف إطلاق النار في غزة، في موجة نزوح جديدة بين 18 و23 آذار/مارس الماضي، حيث جرى تهجير أكثر من 142 ألف شخص من جرّاء تصاعد العدوان الإسرائيلي.

ومع استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون مجدداً مأساة رحلة النزوح القسري في ظلّ الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزّة، في وقتٍ يتزايد فيه الضغط على الوكالات الإنسانية لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين.