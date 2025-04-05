الأونروا في يوم الطفل الفلسطيني: الحاجة ملحة لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

وطن: دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى ضرورة إنقاذ جميع أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية متواصلة، وشددت على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت في منشور لها عبر منصة (إكس) لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، "منذ اندلاع الحرب في غزة، تعرض نحو 1.9 مليون شخص بينهم آلاف الأطفال، للنزوح القسري المتكرر وسط القصف والخوف والفقدان".

وتابعت: "وقد تسبب انهيار وقف إطلاق النار في موجة نزوح جديدة أثّرت على أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 آذار/ مارس الماضي فقط".

وشددت الأونروا على أن "جميع الأطفال بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".