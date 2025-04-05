منى: مشروع "سند" ساعدني في التغلب على خوفي

وطن: منى دهيدي، شابة فلسطينية تبلغ من العمر 25 عامًا من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، كانت في البداية خجولة ولا تملك الثقة الكافية للحديث أمام الآخرين، لكنها قررت أن تتجاوز هذا الخوف وانخرطت في مشروع "سند" للتوعية بالصحة النفسية، الذي تنفذه جمعية الشابات المسيحية بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية.

تقول منى: "قبل انضمامي للمشروع، لم أكن أعرف الكثير عن الصحة النفسية. لكن بعد التدريب الذي خضعت له، بدأت أفهم أهميتها وأصبح لدي القدرة على تنظيم الجلسات التوعوية. في البداية كنت مترددة وخائفة من الوقوف أمام مجموعة من الناس، ولكن مع مرور الوقت والتدريب، تغيرت تمامًا.

تضيف: "بعد الجلسات التدريبية من خلال المشروع، أصبحت أكثر ثقة بنفسي. تعلمت كيف أشرح واتحدث عن الصحة النفسية وأجيب على أسئلة المشاركين في الجلسات."



وتوضح منى: تمكنت من تنظيم عدة جلسات توعية في مخيم جنين لأكثر من 40 سيدة. قائلة: "الجلسات كانت مهمة جدًا للنساء في المخيم بسبب الظروف الصعبة التي يوجهنها، مثل الاعتداءات من قِبَل الاحتلال. الجلسات ساعدهن على التخلص من التوتر والضغوط النفسية."

وتؤكد منى أن المشروع كان له تأثير كبير عليها وعلى النساء اللواتي شاركن في الجلسات. "كنت أرى كيف أن بعض النساء بدأن يشعرن بتحسن بعد التحدث عن معاناتهن، وهذا جعلني أشعر أنني أقدم شيئًا مهمًا."

منى تؤمن أن هذا المشروع يجب تعميمه على باقي المناطق الفلسطينية، لأنه يقدم دعمًا حقيقيًا للأشخاص الذين يواجهون ضغوطًا نفسية في ظل الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

تأتي هذه القصة ضمن مشروع "سند" للتوعية المجتمعية بالصحة النفسية، الذي تنفذه جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، بالتعاون مع وكالة التنمية البلجيكية Enabel وبتمويل من الحكومة البلجيكية.