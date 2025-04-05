اليمن: عدوان أميركي على كهلان شرقي مدينة صعدة

وطن: أفادت قناة المسيرة اليمنية بشن طيران العدوان الأميركي غارتين على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة شمال اليمن.

والخميس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، استشهاد 92 مدنياً وإصابة 165 آخرين، من جراء الغارات الأميركية على اليمن، منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وأعلن أنّه، منذ بدء عملية الإسناد اليمني لغزة، أسفر العدوان الثلاثي الأميركي - البريطاني - الإسرائيلي على اليمن عن استشهاد وإصابة 964 مدنياً، بينهم 250 شهيداً.

يُشار إلى أنّ هذه الحصيلة هي ما تمّ إحصاؤه لغاية الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وتواصل الولايات المتحدة عدوانها على اليمن في محاولة يائسة للضغط على صنعاء وإجبارها على إيقاف جبهتها المساندة لغزة. ورغم العدوان وارتقاء الشهداء، تستمر القوات المسلحة اليمنية في جبهتها الإسنادية، مستهدفة الأهداف الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وكذلك حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، كما أنها تواصل إغلاق الباب أمام الملاحة الإسرائيلية والأميركية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وفي هذا السياق، أكد قائد أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، أمس الجمعة، أنّ العدوان الأميركي على البلاد "في حالة تصعيد، لكنّه فشل ولم يؤثر في قدراتنا العسكرية".