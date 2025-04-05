غزة: الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح.. وشهداء وجرحى في القطاع

وطن: استشهد 3 مواطنين وأُصيب آخرون، جراء قصف مسيرة إسرائيلية، استهدفت تكية طعام خيرية، في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد شخص وأُصيب اثنان آخران، من جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط المدينة، فجر اليوم.

كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة قيزان أبو رشوان، جنوب غربي خان يونس، ما أدّى إلى اندلاع النيران في المكان. وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، استشهدت فلسطينية جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع السكة.

وتعرض ميناء الصيادين في غزة، لاستهداف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي أطلقت نيرانها غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى المعمداني نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أجزاء من حي الشجاعية شرق غزة.

وفي رفح جنوبي القطاع، نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف غربي المدينة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية شمال المدينة، بينما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شمال شرقها. كما استشهد شاب متأثراً بإصابته في قصف استهدف حي النصر شرقي رفح.

وعلى صعيد النزوح، تتواصل عمليات النزوح من حي الشجاعية نحو مناطق غربي مدينة غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها السكان.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50.609 شهداء و115.063 جريحاً، وفقاً لآخر إحصائية لوزارة الصحة.