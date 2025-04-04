القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية في يافا المحتلة بطائرة "يافا".. وأسقطنا طائرة استطلاع أمريكية في صعدة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، باستخدام طائرة مسيرة من نوع "يافا".

كما أفادت في بيان لها أن دفاعاتها الجوية تمكنت، من إسقاط طائرة استطلاع من طراز Giant Shark F360، تابعة للعدو الأمريكي الإسرائيلي، أثناء تنفيذها مهامًا عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

ودعت القوات المسلحة اليمنية أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل نصرةً للشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة، محذرةً من أن استمرار الصمت والتخاذل عن أداء الواجب الديني والإنساني سيؤدي إلى عواقب وخيمة تطال الجميع.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.