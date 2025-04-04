مسيرة في رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

وطن: انطلقت مساء اليوم الجمعة في مدينة رام الله مسيرة حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وجرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

ورفع المشاركون في المسيرة علم فلسطين وجابوا شوارع المدينة، مرددين هتافات تندد بمجازر الاحتلال وتطالب بوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد المشاركون في المسيرة على أهمية توحد جميع فصائل الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود لمقاومة العدوان.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مطالبين بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي للحد من جرائمه.

واعتبر المشاركون أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات بمثابة تواطؤ مع الاحتلال، مطالبين بتفعيل أدوات الضغط الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبوها في غزة.