وطن: أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر أميركية بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن بلغت تكلفتها نحو مليار دولار خلال أقل من ثلاثة أسابيع، رغم أن تأثيرها على حركة أنصار الله كان محدوداً.

وبحسب المصادر، فإن التحديات التي يواجهها الجيش الأمريكي في هذه العمليات قد تجبره على طلب تمويل إضافي من الكونغرس لمواصلة الضربات الجوية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن العملية العسكرية لم تُحدث تأثيراً كبيراً على قدرة أنصار الله على الاستمرار في تنفيذ هجماتهم في البحر الأحمر، حيث لا يزالون قادرين على الاحتفاظ بأسلحة تحت الأرض والتحصن في مواقعهم، مما يجعل من الصعب التأثير على قدراتهم القتالية.

كما أشارت، إلى أن أنصار الله تمكنوا من إسقاط طائرتين مسيرتين أميركيتين من طراز "إم كيو 9" منذ بدء الضربات، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الجيش الأميركي في التصدي لهذه الجماعة.

في نفس السياق، عبّر المسؤولون العسكريون الأميركيون عن استيائهم من الاستخدام المكثف للأسلحة بعيدة المدى ضد أنصار الله، خصوصاً أن هذه الأسلحة تعتبر حاسمة في الحروب مع دول مثل الصين. ومع ذلك، لا يزال من الصعب تحديد كمية الأسلحة المتبقية لدى أنصار الله في الوقت الراهن.

على الرغم من أن هذه العمليات العسكرية قد تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية في المنطقة، فإن التحديات اللوجستية والعسكرية المتزايدة قد تدفع الجيش الأمريكي إلى طلب دعم مالي إضافي من الكونغرس لاستمرار هذه الضغوط على انصار الله. في المقابل، تزداد المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة لهذه العمليات على المخزونات العسكرية التي قد تكون ضرورية في الحروب المستقبلية.