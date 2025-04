ناريمان ابو عطوان تكتب لوطن: ريادة الأعمال النسوية في فلسطين في زمن الحرب: بين التمكين الاقتصادي وإرادة الصمود

مقدمة

تمثّل المرأة الفلسطينية محورًا حيويًا في المشروع التنموي الوطني، ليس فقط باعتبارها شريكًا في الإنتاج، بل بوصفها فاعلًا مركزيًا في مقاومة التهميش ومجابهة التحديات البنيوية المتعددة. وفي ظل واقع سياسي مأزوم يتسم بالاحتلال الإسرائيلي المتواصل، والانقسام الجغرافي والمؤسسي، والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة لأكثر من 17 عامًا، تعمّقت مظاهر التهميش الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتضاعفت الحاجة إلى أدوات تمكين تواكب السياق الاستثنائي. هنا، تبرز ريادة الأعمال النسوية كرافعة استراتيجية تُمكّن النساء من تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، واستعادة أدوارهن كمنتجات للمعرفة والعمل والابتكار.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شهدت المنطقة انهيارًا غير مسبوق في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مما وضع النساء، لا سيما الرياديات منهن، أمام تحديات وجودية. في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى ريادة الأعمال بوصفها مسارًا تنمويًا تقليديًا، بل باعتبارها أداة مقاومة وصمود، وركيزة لبناء نماذج بديلة للنجاة، تتطلب إعادة صياغة للسياسات والهياكل الراعية لتمكين المرأة الفلسطينية.

الواقع المركب لريادة الأعمال النسوية في فلسطين

على الرغم من المبادرات التنموية المتعددة، ما تزال مؤشرات مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني منخفضة للغاية، إذ تبلغ نسبة مشاركتهن نحو 19% مقارنة بـ69% للرجال (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023). وتتفاقم الفجوة في قطاع غزة، حيث تتجاوز بطالة النساء 65%، في ظل انعدام شبه كلي للبنية الاقتصادية.

وتتركّز معظم المشاريع النسوية في قطاعات تقليدية أو منزلية، مثل الصناعات الغذائية، والحرف اليدوية، والخياطة، وهي مشاريع تتسم بالهشاشة وقابلية الانهيار السريع أمام الأزمات، كما حدث خلال الحرب الأخيرة التي دمّرت آلاف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. رغم ذلك، أثبتت النساء الفلسطينيات، وخاصة في غزة، مرونة فائقة في ابتكار حلول بديلة، مثل اعتماد التسويق الرقمي، وإعادة تدوير المواد المحلية، وتشكيل شبكات غير رسمية للتعاون الاقتصادي (ESCWA, 2022).



تحليل معمق للعقبات البنيوية والسياسية والاجتماعية

التمويل: شحّ حاد وحرمان ممنهج

تواجه النساء في غزة قيودًا مالية خانقة، إذ تعاني المشاريع من انقطاع التمويل، وتوقف البنوك، وغياب أدوات التمويل البديلة. وحتى في الأوقات المستقرة نسبيًا، ظلّ الوصول إلى التمويل من أبرز التحديات، حيث تُستبعد النساء من برامج التمويل الرسمي، أو تُشترط ضمانات لا يمكن لغالبيتهن توفيرها (OECD, 2021).

2. المعرفة والتكنولوجيا: فجوة متسعة في ظل انقطاع الخدمات

أدّت الحرب إلى تعطيل شامل لبرامج التدريب والتعليم، ما جعل الفجوة المعرفية والتقنية لدى النساء تتعمق، خصوصًا في مجالات التسويق الرقمي، وإدارة المشاريع، وتطوير النماذج التجارية، وهي مقومات أساسية للاستمرارية (World Bank, 2020).

القوانين: غياب الحماية والتمثيل

النساء في فلسطين، وبشكل أكثر حدة في غزة، يعانين من غياب الحماية القانونية، خاصة في غياب إطار سيادي موحّد، وانقسام السلطات بين الضفة وغزة. كما أن ضعف التمثيل النسوي في مراكز صنع القرار الاقتصادي يحد من صياغة سياسات شاملة للتمكين (Al-Botmeh, 2019).

الثقافة والصدمة: تقييد اجتماعي مضاعف.

ترسّخ الثقافة الأبوية في فترات النزاع الصورة النمطية للمرأة كعنصر تابع وغير منتج، بينما تتعمّق الصدمة النفسية الناتجة عن الحرب لتثبّط طموحات النساء، وتُعيق انخراطهن في أنشطة ريادية أو ميدانية، خاصة في بيئة يهيمن عليها الإحباط والركود (UNFPA, 2022).



نحو بيئة تمكينية شاملة في ظل السياق الطارئ

دعم فوري وإعادة بناء شاملة

من الضروري تطوير صناديق طوارئ لتمويل إعادة بناء المشاريع النسوية المدمرة، وتقديم منح صغيرة مرنة، وتمكين النساء من إعادة تشغيل أعمالهن بشروط مناسبة للوضع الكارثي.

إصلاح تشريعي يعبر الانقسام السياسي.

توحيد الجهود القانونية في الضفة وغزة لإقرار إطار قانوني يضمن حقوق النساء في الملكية والتعويض والحماية من العنف الاقتصادي، إلى جانب تعزيز تمثيلهن في هيئات صنع القرار الاقتصادي.

3. التعليم المهني الرقمي

إطلاق برامج تدريب مرنة تعتمد على تقنيات التعليم عن بُعد، تتيح للنساء اكتساب مهارات ريادية في ظل الأزمات، مع التركيز على المهارات الرقمية وإدارة المشاريع في بيئة غير مستقرة.

التشبيك والتسويق الإقليمي.

دعم النساء للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال منصات إلكترونية، والتعاون مع الشتات الفلسطيني، وتوفير أدوات لوجستية وتسويقية بديلة لسلاسل التوريد التقليدية.

الدمج بين التمكين الاقتصادي والدعم النفسي.

تصميم برامج تدمج التمكين الاقتصادي مع خدمات الصحة النفسية والاجتماعية، بما يراعي آثار الحرب، ويعزز قدرة النساء على الاستمرارية في بيئة ما بعد الصدمة.

في فلسطين، لا تُمارس ريادة الأعمال النسوية من موقع الترف أو الرفاه، بل من موقع الضرورة والصمود والبقاء. وبينما تواصل النساء الفلسطينيات –وخاصة في غزة– مواجهة أحد أعقد السياقات السياسية والإنسانية في العالم، فإن تمكينهن اقتصاديًا لا يمكن أن يبقى خيارًا هامشيًا أو مشروعًا مؤقتًا، بل هو جوهر بناء اقتصاد مقاوم ومجتمع عادل. المطلوب اليوم هو منظومة استجابة متعددة المستويات، تنطلق من الاعتراف بدور المرأة كقوة اقتصادية فاعلة، وتُفضي إلى خلق بيئة داعمة تضمن الاستمرارية والعدالة والمساواة.

* د.ناريمان ابو عطوان باحثة في التنمية ودراسات المرأة