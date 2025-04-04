حماس تدين استهداف الاحتلال للمرافق الحيوية في غزة: محاولة تطبيق خطط الإبادة والتهجير

وطن: أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان صحفي لها يوم الجمعة أن "مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفاشي بحق المدنيين العزل" لا تزال مستمرة في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرة إلى تصعيد هجمات الاحتلال بشكل متزايد، خصوصاً في مناطق خزاعة شرق خانيونس، وبلدة النصر شمال شرق رفح، وحي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

وأوضحت الحركة أن الاحتلال استهدف فجر اليوم محطة تحلية المياه في حي التفاح، ووصفت هذا الاستهداف بـ"جريمة حرب موصوفة"، مؤكدة أنه يأتي في سياق سياسة تهدف إلى "إحكام الحصار والتضييق على المدنيين الأبرياء".

وذكرت الحركة أن "التصعيد العسكري الممنهج" من قبل الاحتلال يتجاوز مجرد استعادة الأسرى، ليأخذ طابع "السلوك الانتقامي السادي الفاشي"، في محاولة لتطبيق خطط "الإبادة والتهجير الإجرامية" بحق سكان القطاع.

في الوقت ذاته، شدّدت "حماس" على أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة" لن يخضعوا لهذه السياسات، مؤكدين أنهم سيفشلون كافة المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأضافت الحركة في بيانها أن "الانتهاكات الفاضحة" التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق غزة وشعبها تعدّ "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومنظومته الصامتة أمامها"، محذرة من أن هذه الجرائم ستكون "لعنة تلاحق كل من خذل شعبنا وتواطأ مع هذه الجرائم".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي، عن استشهاد 86 شخصاً وإصابة 287 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.