5 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

وطن: استشهد 5 مواطنين، مساء اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال، مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت المنطقة القريبة من محطة طبريا للمياه في مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين هما: كمال محمد جبر، وأمجد محمود الحمايدة.

واستشهد شاب وأصيب آخران في استهداف الاحتلال دراجة هوائية في المنطقة ذاتها، كما قصفت المدفعية المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس.

وفي غزة، استشهد مواطنان، وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.