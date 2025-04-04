"أطباء بلا حدود" تعلن استشهاد أحد موظفيها مع أفراد أسرته في غزة

وطن: أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيانٍ لها الجمعة، استشهاد أحد موظفيها، حسام اللولو، مع أفراد من عائلته في غارة جوية إسرائيلية صباح يوم 1 أبريل، وذلك في جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعربت المنظمة عن "صدمتها وحزنها العميق" جراء استشهاد زميلها حسام اللولو، الذي كان يعمل حارساً في وحدة الرعاية العاجلة التابعة لأطباء بلا حدود في خانيونس.

وقالت المنظمة في بيانها: "قُتل زميلنا حسام مع مئات آخرين في أنحاء قطاع غزة منذ استئناف القوات الإسرائيلية هجماتها في 18 مارس/آذار".

وأشار البيان إلى أن اللولو، البالغ من العمر 58 عاماً، استشهد مع زوجته وابنته البالغة من العمر 28 عاماً في الهجوم الذي وصفته المنظمة بـ "المروع". كما أوضحت "أطباء بلا حدود" أن اللولو خلف وراءه طفلين.

وأشاد البيان باللولو، مشيراً إلى "تفانيه وتواضعه ورعايته الصادقة لمن حوله". ودانت المنظمة "بشدة" مقتله، داعيةً إلى "العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين"، مؤكدةً على "ضرورة أن يتوقف هذا السيل من الدماء".

ويُعد اللولو الموظف الحادي عشر في "أطباء بلا حدود" الذي يُستشهد في غزة منذ بداية الحرب، كما يُعد ثاني ضحية منذ استئناف الحرب وتنصل الاحتلال من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وقد استشهد مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء منذ استئناف الحرب في 18 مارس قد بلغت 1249 شخصاً، ليصل عدد الشهداء الإجمالي إلى 50,609 منذ بدء الحرب.