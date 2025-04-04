مستوطنون يحرثون أراضي في بلدة سنجل قرب رام الله

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على حراثة أراضٍ في بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين قاموا بإنزال جرار زراعي في أراضي مملوكة لأهالي بلدة سنجل في منطقة سهل المعرشية، شمالا، وشرعوا بحراثتها، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء عليها.

وأضافت المصادر، أن أصحاب الأراضي ممنوعون من الوصول إليها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن أعلنتها قوات الاحتلال مناطق عسكرية، وهي لا تبعد سوى 200 متر عن منازل المواطنين.

وبحسب المصادر، تقدر مساحة الأراضي الزراعية التي تقع شمال سنجل بـ 8 آلاف دونم، والتي يمنع مواطنو البلدة من دخولها أو الوصول إليها تحت ذرائع عسكرية.