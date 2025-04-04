"نيويورك تايمز": غارات أميركا على اليمن استنزفت الذخائر ولم تحقق سوى نجاح محدود

وطن: كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير خاص عن تفاصيل العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد حركة "أنصار الله" في اليمن، مشيرةً إلى أن واشنطن استخدمت ذخائر بقيمة 200 مليون دولار في عملية "الفارس الخشن" خلال ثلاثة أسابيع، لكنها حققت "نجاحًا محدودًا".

ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ادعى هذا الأسبوع أن مسلحي "أنصار الله المدعومين من إيران" قد "قُضي عليهم بالكامل" نتيجة الضربات العسكرية المستمرة منذ 15 مارس الماضي.لكن الصحيفة الأمريكية نقلت عن مصادر في البنتاغون أن الوضع يختلف عما يتم الإعلان عنه علنًا.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أقروا في إحاطات مغلقة لم يحرزوا سوى "نجاح محدود" في تدمير ترسانة "أنصار الله" الهائلة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة التي تمركزت في مواقع تحت الأرض، وذلك حسب ما أفاد به مساعدون في الكونغرس الأميركي وحلفائه.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الجوية التي نفذتها واشنطن كانت أكثر كثافة مقارنة بالضربات التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مع استخدام ذخائر دقيقة ومتطورة. لكن في المقابل، أظهرت حركة "أنصار الله" مرونة كبيرة في تعزيز مخابئها مما صعّب قدرة القوات الأمريكية على إيقاف هجماتها، خصوصًا على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وبحسب مصادر في البنتاغون، فإنه في غضون ثلاثة أسابيع فقط، استخدمت واشنطن ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب تكاليف تشغيلية ضخمة تتضمن نشر حاملتي طائرات وطائرات مقاتلة، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" و"ثاد" في منطقة الشرق الأوسط. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن التكلفة الإجمالية لهذه العمليات قد تتجاوز مليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، وقد يضطر البنتاغون إلى طلب تمويل إضافي من الكونغرس.

وفيما يتعلق بالقلق داخل البنتاغون، أشار التقرير إلى أن تكاليف استخدام الذخائر الدقيقة والمتطورة قد تثير مخاوف بشأن قدرة القوات البحرية الأمريكية على الحفاظ على مخزوناتها، خصوصًا إذا اضطر الجيش الأمريكي لمواجهة تهديدات أخرى، مثل غزو محتمل من الصين لتايوان.

من جانب آخر، تواصل العمليات العسكرية الأمريكية على مختلف المدن والمحافظات اليمنية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد. وفي آخر الإحصائيات، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، عن استشهاد 92 مدنيًا وإصابة 165 آخرين نتيجة الغارات الأمريكية منذ منتصف مارس الماضي.

من جهته، أكد قائد حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك الحوثي أن هذه الهجمات لن تؤثر على العمليات العسكرية للحركة في البحر أو على القصف الصاروخي المستمر ضد الكيان الإسرائيلي.