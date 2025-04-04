ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,609 والإصابات إلى 115,063 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,609، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115,063، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 86 شهيدا و287 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت الوزراة، إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.