تقرير: بدائل لحكم حماس لا تحل معضلات الاحتلال في غزة

وطن: كشف تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب" أن أمام الاحتلال ثلاثة خيارات رئيسية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، محذرًا من أن إرجاء البحث في مستقبل القطاع أصبح أمرًا غير قابل للتأجيل.

وأوضح التقرير، الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، تمير هايمان، أن البدائل الثلاثة التي تم طرحها منذ بداية الحرب هي: احتلال غزة بالكامل وإقامة حكم عسكري إسرائيلي، استمرار الحصار المدني على القطاع مع إضعاف حكم حماس، وإقامة حكم مدني فلسطيني بديل مع بقاء المسؤولية الأمنية بيد الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن فكرة إنشاء "نظام حكم مدني بديل" كانت أحد أهداف التخطيط الإستراتيجي للحرب، لكنه أضاف أن الاحتلال لم تحدد بعد من هو هذا البديل الذي تسعى لإقامته.

كما أشار إلى أن حركة حماس، كونها جزءًا من حركة الإخوان المسلمين، لا يمكن القضاء عليها عبر العملية العسكرية، وهو ما يعني أن الحلول العسكرية وحدها لن تقضي على وجودها في غزة.

بدائل معقدة وإشكاليات استراتيجية

تناول التقرير البدائل الثلاثة، مع التركيز على تعقيداتها. البديل الأول، احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة حكم عسكري، وصفه التقرير بأنه "معقد جدًا ولكنه ممكن". يتطلب هذا الخيار تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، مما سيؤدي إلى تقليص القوات في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية وحدود الشمال.

كما سيترتب على ذلك أعباء اقتصادية تصل إلى 5.3 مليار شيكل سنويًا، فضلاً عن تأثيرات سلبية على شرعية "إسرائيل" الدولية، وخاصة في حال تعرضها لمقاطعة أوروبية.

أما البديل الثاني، استمرار الحصار المدني على غزة، فاعتبره التقرير خيارًا يحتمل النجاح تحت إدارة ترامب أكثر من إدارة بايدن، لكنه حذر من أنه قد يُنظر إليه على أنه انتصار لحماس ويعزز من مكانتها السياسية.

كما أشار التقرير إلى أن هذا الخيار سيجعل "إسرائيل" تبدو وكأنها لم تحقق أهدافها العسكرية، ما قد يضعف موقفها أمام حلفائها الدوليين.

فيما يتعلق بالبديل الثالث، إقامة حكم مدني بديل لحماس، اعتبر التقرير أن هذا الخيار يحمل مزايا اقتصادية.

ومع ذلك، أشار إلى أن بقاء حماس تحت السطح في غزة قد يكون مسألة وقت، وأن الحركة ستظل تهدد الاستقرار في القطاع رغم وجود حكومة تكنوقراط فلسطينية.

البدائل العسكرية والأمنية

وركز التقرير على أن البدائل الثلاثة لا تقدم حلولًا جذرية لمعضلة غزة، وأن الخيار العسكري في حال توافر، قد يكون الأنسب من الناحية العسكرية.

لكنه شدد على ضرورة أن تتجنب "إسرائيل" تكرار نموذج حزب الله في غزة، حيث يمكن أن تتواجد "ميليشيات" مسلحة داخل الدولة وتشل استقرارها.

وأشار التقرير إلى أنه من الضروري أن تشمل أي خطة مستقبلية تحديد "المركبات الأمنية"، مثل تشكيل قوة شرطة فلسطينية تعمل بتنسيق مع الاحتلال، مع ضمان القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية ضد تهديدات حماس في القطاع.