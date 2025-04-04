منظمة "بتسيلم": "إسرائيل" تعلن وتطبق تطهيرًا عرقيًا في غزة بدعم أمريكي وتواطؤ من أوروبا والعالم

رام الله - وطن: أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، "بتسيلم" أن إسرائيل تعلن وتطبق تطهيرًا عرقيًا في قطاع غزة.

وقالت المنظمة إنه منذ 18 آذار، قتلت إسرائيل في غارات القصف العشوائي أكثر من 1000 فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 300 طفل.

ونوهت منظمة “بتسيلم” أن إسرائيل تعكف، منذ شهر، على تجويع سكان قطاع غزة، وتمنع تمامًا إدخال الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك التجهيزات اللازمة. وتضيف في هذا المضمار حول العدوان المستمر وغير المسبوق على مرأى ومسمع العالم وصمته: “مخزون القمح قد نفد. منذ بدء الحرب قتلت إسرائيل أكثر من 1000 شخص من الكوادر الطبية والدفاع المدني والإغاثة. في الآونة الأخيرة، قام الجنود بإعدام 15 من أفراد الطواقم الطبية ودفنهم في قبر جماعي”. موضحة أن إسرائيل تقصف العيادات الطبية، وتُخلي مئات الآلاف من الأشخاص في شتى أنحاء القطاع.

وتقول “بتسيلم” الإسرائيلية إن "قائد الأركان، أيال زامير، يعكف على بلورة خطة احتلال كامل، وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يُنشئ مديرية ترانسفير، فيما يقول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بوضوح إن إسرائيل تقوم بوضع اليد على أراضٍ، بدعم أمريكي وتواطؤ بالصمت من جانب الاتحاد الأوروبي وبقية العالم."

وتخلص منظمة “بتسيلم” للقول حول المقتلة وجرائم الحرب في قطاع غزة: “يكمن في جوهر نظام الأبارتهايد والاحتلال الإسرائيلي انتهاك منهجي لحقوق الإنسان.