القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات اليمنية استهدفت، اليوم، قطعًا حربية تابعة للولايات المتحدة في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، في عملية استمرت لعدة ساعات، ووصِفت بأنها ثاني اشتباك خلال أقل من 24 ساعة.

وأكد سريع أن القوات اليمنية تمكنت من إفشال هجومين جويين كان "العدو" يستعد لتنفيذهما ضد اليمن، مشددًا على أن التصدي للعدوان الأمريكي مستمر، وأن القوات على جاهزية تامة للتعامل مع أي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اليمن "لن يستسلم ولن ينكسر"، مؤكدًا التزام صنعاء بمواصلة واجباتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني ورفضها للإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة، قائلاً: "مهما كانت النتائج، فإن اليمن ماضٍ في موقفه المبدئي والإنساني".