عدنان الصباح يكتب لوطن: بلاغ علني رقم 2

سعادة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني

تحية المُهجرين الى السماء من غزة ذبحا

سيدي الفاضل

كنت قبل اسبوع قد توجهت لعطوفة النائب العام كي يتفضل باستدعاء السادة القادة الذين التزموا امام شعبنا وشعوب العالم ووقعوا طواعية وعلنا على هذا الالتزام ومع ذلك " لحسوا توقيعاتهم " ولم يلتزموا بحرف واحد من الحروف التي وقعوا بها وعليها واداروا ظهورهم لشعب يعيش المأساة بأبشع صورها ولكن عطوفة السيد النائب العام لم يلتفت لشكواي ولم يستدعي منهم احد ولم يصدر بحقهم حتى مذكرة استدعاء.

سيدي الفاضل

الان اكرر شكواي لكم فشعبنا الفلسطيني في كل مكان يعيش ابشع حالة من القهر والعذاب حتى ان اولئك الذين اعتقدوا انهم اوقفوا التهجير يديرون ظهورهم عن التهجير المتواصل لأطفالنا ونساءنا ورجالنا الى السماء فقد توقف الاحتلال وداعميه عن التفكير بتهجيرنا الى جهات الارض واستقر راي الجميع على ان افضل مكان يمكنهم تهجيرنا اليه هو السماء.

سيدي الفاضل

قرات اكثر من مرة البعض منا يبلغون الله سبحانه وتعالي بالقول " اللهم اني استودعتك غزة واهلها " معتقدين ان دورهم هو ايداع غزة وناس غزة في حفظ الرحمن وهو ما يريحهم من عناء الفعل والسعي وتنفيذ دعواته سبحانه لرفع الظلم عن المظلوم ونصرة المستجير وحمية الضعيف ويبدو ان اعداء الحياة قد استفادوا من تلك الدعوات وقرروا فعلا تنفيذها بتهجير اهل غزة الى السماء وغدا سيفعلون ذلك مع كل فلسطيني على ارض فلسطين وقد تحلو لهم الحكاية فيلاحقون كل فلسطيني على وجه الارض لارساله مع من سبقوه ليستقر مودعا عنده سبحانه.

يقولون يا سيدي ان العدل حق وواجب وان مهنة القاضي هي مهنة الفضيلة فلا فضيلة على الارض قبل فضيلة العدالة ذلك ان غياب العدل هو المصيبة الاكبر والصمت عن الظلم جريمة ليس تسبقها جريمة وادارة الظهر واغلاق العين والاذن عن صرخة المظلوم لن ترقى اليها موبقة.

في غزة يا سيدي يصرخون وخارج غزة ينامون ... في غزة يا سيدي يجوعون وخارج غزة يلقون بالطعام ... في غزة يا سيدي يعطشون وخارج غزة يبلعون ريقهم خوفا من ان تاتي اليهم غزة بظلمها فتحرقهم وتفضحهم وتعري فعلهم وغيابهم والغريب يا سيدي ان الجميع يرى ويعلم ان غزة تموت بلا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا ايواء ولا غطاء ولا رداء ولا كهرباء وحتى الهواء بات ملوثا بعد ان قصفت غزة بمائة مليون كيلو غرام من المتفجرات اي ان حصة كل غزي اكثر من خمسين كيلو غرام من المتفجرات ومع ذلك يغط الموقعون على اتفاقيات الوحدة الوطنية بالنوم ولم يشعر احد منهم حتى الييوم ولو بتانيب الضمير ل ان احدا منهم لم يخرج حتى ليعترف بالعجز او الفشل.

لدى اعداءنا الذين يواصلون ذبحنا ليل نهار ويخوضون حربا على كل الجبهات ضدنا يحاكم رئيس وزرائهم وهو يحارب ويستقيل قادة اعترافا بالتقصير والمسئولية ويخرج الناس ليل نهار ليتظاهروا ونحن ننام على وقع صراخ اطفال غزة ونغلق اعيننا عن اشلائهم في الطرقات تنهشها الكلاب بعد عن غاب عنهم وتركهم كل كلاب البشر.

سيدي الفاضل

لم يعد من العمر اكثر مما مضى ةليس اجمل من ان يختم المرء حياته بالانتصار للمظلوم بمعاقبة المقصر ان لم يستطع معاقبة المجرم وانت من تملك صولجان العدل فارفعه مرة واحدة فنحن اليوم احوج ما نكون اليه مرفقا لسعادتكم بلاغي الاول لعطوفة النائب العام.

مؤكدا لسعادتكم انني لن اتوقف عن اطلاق بلاغاتي حتى يصحو من عليه ان يصحو ويفعل

وتفضلوا يا سيدي بالإنصات لأنين غزة وهي تُهجر الى السماء

قبل ان يصل الانين لغرف نوم اطفالنا ان بقيت لهم غرف