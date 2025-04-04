الصين ترد على رسوم ترامب وتفرض رسوما بنسبة 34% على السلع الأمريكية

وطن: أعلن مجلس الدولة الصيني فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة كرد على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت إن "تصرفات الولايات المتحدة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية، وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الصين المشروعة، وتشكل مثالا نموذجيا للتنمر أحادي الجانب".

وكانت بكين قد تعهدت باتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الجديدة، وحذرت من أن رسوم ترامب ستشل سلاسل التوريد العالمية وستضر بمصالح الولايات المتحدة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة باهظة بنسبة 34% على المنتجات الصينية المستوردة، وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20% فرضت سابقا.

وبحسب بيانات صينية فقد تجاوز إجمالي صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار.