استشهاد الفتى يوسف بكر زعول برصاص الاحتلال في حوسان واحتجاز جثمانه

وطن: أعلنت وزارة الصحة، استشهاد فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، الليلة الماضية، واحتجازه جثمانه.

وأفادت الصحة، باستشهاد الفتى يوسف بكر زعول (17 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة حوسان، الليلة الماضية، واحتجاز جثمانه.

وكان مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة قال ، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت عند منطقة "أم هندي" غربا، وقرب المدخل الرئيس لقرية واد فوكين، حيث سمع إطلاق رصاص كثيف فيما تواجدت سيارات إسعاف إسرائيلية.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت مرور المركبات.