مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية خلال هجوم على قرية قيرة شمال سلفيت

وطن: اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على مواطن بالضرب وحرق مركبته في قرية قيرة شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد ضامن عبدو واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بحرق مركبته أمام منزله وخطوا شعارات عنصرية.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، على مواطن بعد اقتحام منزله في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وداهم الاحتلال منزل المواطن عبد الرحيم معروف واعتدت عليه بالضرب وعبثت بمحتويات منزله، واستولت على مركبة نجله محمد، دون أن يبلغ عن اعتقالات.