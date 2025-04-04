استطلاع معاريف: نصف "الاسرائيليين" يرى أن الحرب تعرقل عودة الأسرى بغزة

وطن: أكد 48% من "الاسرائليين" أن استمرار الحرب على غزة تعرقل احتمال استعادة الأسرى المحتجزين في غزة، بينما اعتبر 41% أن استمرار الحرب يسهم في استعادة الأسرى، وقال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة، وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

واعتبر 41% أن القضية التي تطلق عليها تسمية "قطر غيت" هي قضية خطيرة، قال 12% إنها ليست قضية خطيرة، ووصفها 14% بأنها أنباء كاذبة، وقال ثلث المستطلعين إنهم لا يعرفون الإجابة.

وفي حال جرت انتخابات عامة مبكرة، فإن الليكود سيحصل على 24 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 16، "المعسكر الوطني" 14، "ييش عتيد" 14، حزب الديمقراطيين 13، شاس 10، "عوتسما يهوديت" 9، "يهدوت هتوراة" 6، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5، الصهيونية الدينية 4.

وبهذه النتائج ستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ53 مقعدا، والأحزاب الصهيونية في المعارضة بـ57، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وفي حال خاض الانتخابات الحزب الجديد برئاسة نفتالي بينيت، فإن هذا الحزب سيحصل على 29 مقعدا، الليكود 21، حزب الديمقراطيين 19، "يسرائيل بيتينو" 9، شاس 9، "ييش عتيد" 9، "المعسكر الوطني" 8، "عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5، الصهيونية الدينية لا يتجاوز نسبة الحسم.

وبهذه النتائج ستكون قوة حزب بينيت مع الأحزاب الصهيونية في المعارضة 65 مقعدا، مقابل 45 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية.