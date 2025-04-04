الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال 68 على التوالي

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ68 على التوالي، ولليوم الـ55 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني متواصل وتعزيزات عسكرية واسعة.

ودفعت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة بشكل كبير في شارع نابلس المؤدي إلى مخيم نور شمس شرق المدينة، في الوقت الذي سمع فيه إطلاق نار كثيف داخل المخيم.

كما شوهد جنود المشاة وهم ينتشرون في الشارع الممتد بين إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا وصولا إلى دوار حسونة عند مدخل الضاحية، مع تعمد عرقلة حركة السير في المكان.

أما في شارع نابلس وتحديدا عند مدخل حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، أقامت قوات الاحتلال فجر اليوم، حاجزا طيارا وفتشت المركبات المارة بعد إيقافها، واستولت على مبلغ من المال من إحداها، فيما احتجزت شبان وسط تفتيشهم والتنكيل بهم.

وكانت جرافات الاحتلال أغلقت خلال الأيام الماضية مقاطع من شارع نابلس بسواتر ترابية خاصة في المنطقة المحاذية لمخيم طولكرم، في كلا الاتجاهين، تزامنا مع استيلائها على عدد من المنازل فيه وتحويلها لثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها.

وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار خانق على مخيم نور شمس مترافقا مع عمليات اقتحام متكررة للآليات والجرافات وفرق المشاة، مع مداهمات وتخريب وحرق للمنازل والبنية التحتية، إضافة إلى طرد السكان من منازلهم، خاصة في جبلي النصر والصالحين.

وفي موازاة ذلك، انتشرت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية داخل حارات مخيم طولكرم وتحديدا قاقون وأبو الفول، واحتجزت أحد المواطنين واعتدت عليه بالضرب دون معرفة هويته، في الوقت الذي تواصل حصارها للمخيم، والذي أصبح فارغا من سكانه بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم، وخاليا تماما من مظاهر الحياة، بعد تدمير كامل للبنية التحتية وتخريب وهدم وحرق للمنازل والمنشآت.

وفي سياق متصل، جابت آليات الاحتلال في ساعات الليل شوارع المدينة، تحديدا محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وشارع البنوك، وسط اعتراض حركة المواطنين والمركبات المارة.

وكانت جرافات الاحتلال شرعت أمس بتجريف مقاطع من شوارع ضاحية اكتابا بدءا من منطقة ماتور مياه الحمد الله بمحاذاة دوار اكتابا، باتجاه حي اسكان الموظفين بطول 800 متر، ما ألحق تدميرا وخرابا في البنية التحتية من شبكتي المياه والصرف الصحي.

هذا وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما ألحق عدوان الاحتلال دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.