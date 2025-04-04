اغتيال القيادي في حماس حسن فرحات ونجليه بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وطن: اغتال جيش الاحتلال القيادي في حركة حماس بلبنان حسن فرحات (أبو ياسر)، وابنه وابنته، في غارة استهدفت شقته السكنية في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، قبيل فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الدفاع المدني في جنوبي لبنان باستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت، قبيل فجر اليوم الجمعة، شقة سكنية في مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

ونقلت مصادر محلية عن مصدر أمني لبناني أن المستهدف بالغارة قيادي فلسطيني استشهد مع نجليه.

وأضاف المصدر الأمني أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الشقة السكنية ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي في حركة حماس بلبنان حسن فرحات (أبو ياسر)، واستُشهد معه ابنه حمزة وابنته جنان.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية السكنية المستهدفة، فيما سارع مواطنون للمكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.