ملتقى أبو حميد التعليمي: دعم تعليمي ونفسي لتعافي طلبة غزة

وطن: اكدت الاء وليد السقا مشرفة ملتقي ابو حميد التعليمي ان الملتقى يعتبر أحد ملتقيات مركز إبداع المعلم والذي باشر عمله منذ أغسطس 2024 استجابة لحالة الإبادة التي يتعرض لها التعليم في قطاع غزة حيث انطلق العمل بدافع من المسؤولية المجتمعية والوطنية تجاه طلبتنا في لتحقيق التعافي التعليمي وتعويضهم عن الفاقد التعليمي الذي يعيشونه جراء تعطيل العملية التعليمية، وتخفيف الإجهاد النفسي لديهم ودعم حالة الصمود والرفاه النفسي.

- الطلبة والطالبات والطاقم التعليمي:

ملتحق بالملتقى( 400) طالب وطالبة يداومون على مدار الأسبوع، و منخرط في العمل التعليمي وبشكل تطوعي (15) معلمة من مختلف التخصصات، وثلاثة مرشدات تربويات يقدمن خدمة الدعم النفسي والاجتماعي.

- الشراكات المجتمعية:

يقيم ملتقى أبو حميد التعليمي مجموعة من الشراكات مع المؤسسات، والجمعيات الأهلية العاملة في الميدان وذلك لتقديم خدمات التثقيف، والتوعية للطلبة والطالبات والأهالي حول موضوعات التعافي من الصدمات النفسية، والصحة العامة، والتعامل مع مخلفات الحرب، والمهارات الحياتية،

ينظم الملتقى اجتماعات دورية لأولياء أمور الطلبة المعلمات، والمرشدات التربويات للإطلاع على أوضاع الطلبة التعليمية.



الخدمات التعليمية:

يقدم الطاقم التعليمي في ملتقى أبو حميد التعليمي خدمات تعليمية للطلبة والطالبات في المنهاج الفلسطيني المختصر(الرزم التعليمية)، والتعليم المسرع.

بالإضافة لاعتماد منهجية التعلم العاطفي الاجتماعي وذلك لدعم الطلبة والطالبات في إدارة مشاعرهم والتعافي من الصدمات.

كما يتم تقديم خدمات تعليمية بطرق مغايرة معتمدة على منهجية التعلم النشط، والتعلم بالدراما التعليمية، و التعليم الشعبي، والتعليم العلاجي للفئات الضعيفة من الطلبة.

الدعم والإشراف الفني:

يتابع مركز إبداع المعلم عمل ملتقيات إبداع المعلم بطريقة منهجية، ومهنية وذلك لتسهيل عمل ملتقى أبو حميد التعليمي، وفي هذا الصدد نثمن جهود الزميل أ. سلاح سمارة منسق مشروع التعلم العاطفي الاجتماعي بمركز إبداع المعلم والذي يتابع عمل الملتقيات بشكل مستمر لتسهيل العمل والتغلب على الصعوبات، كما و نثمن جهود الزميل دكتور محمود البراغيتي مشرف برامج الدعم النفسي بمركز إبداع المعلم والذي يحرص باستمرار على متابعة عمل الملتقى وتوفير الاحتياجات اللازمة، وتأهيل الكوادر التعليمية العاملة في الملتقى، حيث تم ربط الملتقى بالمؤسسات الداعمة و تم تزويد الملتقى بأثاث مدرسي، ولوجستيات، ومستلزمات تعليمية مساندة.



التطلعات:

نأمل في ملتقى أبو حميد التعليمي التابع لمركز إبداع المعلم الاستمرار في تقديم خدماتنا التعليمية، والمجتمعية، والنفسية، والترفيهية، والثقافية للطلبة والطالبات مع توفير الدعم الكافي لاستدامة العمل.

يأتي كل هذا العمل لإيماننا العميق بأن التعليم حق أساسي لطلابنا، ورسالة سامية يجب الحفاظ عليها رغم كل التحديات عبر حشد كل الجهود لاستمرار العلمية التعليمية بكل الإمكانيات المتاحة.

مشرف ملتقى أبو حميد التعليمي