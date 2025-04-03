مفوض أممي: جيش الاحتلال يواصل قصف مخيمات النازحين في غزة والقلق يتزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

وطن: أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن استيائه الشديد تجاه استشهاد 15 عاملاً في المجال الطبي والإنساني في قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.

وأكد تورك أن جيش الاحتلال يواصل قصف مخيمات النازحين في غزة بشكل متكرر، مما يترك سكان هذه المخيمات في وضع مأساوي بلا أماكن آمنة للجوء إليها.

وأضاف أن أوامر الإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال لا تتوافق مع متطلبات القانون الإنساني الدولي، مما يعزز القلق من تعرض المدنيين لانتهاكات إضافية.

وأشار تورك إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي، قد رفض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو الإقليمية في قطاع غزة، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة السابقة.

وتطرق المفوض السامي إلى الخطاب التحريضي الذي يصدر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن ضم أراض من قطاع غزة وتقسيمها، مما يثير مخاوف جدية من ارتكاب جرائم دولية، وتساءل عن تداعيات الحديث عن نقل السكان خارج غزة، مشدداً على أن هذه التصريحات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق برفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكد فولكر تورك، أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب هذه التطورات وستواصل الضغط على الأطراف المعنية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية حقوق المدنيين في المنطقة.