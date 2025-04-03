فضيحة بجامعة بنسلفانيا.. تمويل حملة مؤيدة للاحتلال من داخل مجلس أمنائها

وطن: كشف موقع "إنترسبت" الأمريكي عن تفاصيل حملة استهدفت جامعة بنسلفانيا، شنتها منظمة "كناري ميشن" المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تلقت تمويلاً من مؤسسة مرتبطة بأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة. وتبين أن مؤسسة عائلة ناتان وليديا بيساش قد قدمت تبرعًا قدره 100 ألف دولار لصالح المنظمة في عام 2023، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه العلاقة على حرية التعبير داخل الجامعة.

ومنظمة "كناري ميشن" التي تشتهر بإعداد قوائم سوداء للناشطين والطلاب والأساتذة الذين تعتبرهم معادين "لإسرائيل"، اتهمت الجامعة بأنها معقل لدعم حركة حماس.

كما شنت المنظمة حملة مكثفة ضد الجامعة منذ بداية أكتوبر 2023، داعية إلى استهدافها من خلال التواصل مع رئيسها المؤقت ج. لاري جيمسون.

التمويل الذي حصلت عليه الحملة من عائلة بيساش، المعروفة بدعمها للقضايا المؤيدة للاحتلال، يثير الجدل بشأن التزام الجامعة بحرية التعبير. وقد أبدت آن نورتون، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة، رفضها لمشاركة زوج إحدى أعضاء مجلس الأمناء في هذه الأنشطة، معتبرة أن ذلك يؤثر سلبًا على سمعة الجامعة.

وفي السياق نفسه، تسلط الضوء التقارير الصحفية على أن "كناري ميشن" قد مارست أساليب وصفت بأنها "تنمر إلكتروني"، حيث تتضمن قوائمها استهداف الأشخاص الذين يعتبرونهم "معادين للسامية" أو "لإسرائيل"، مما يعرضهم لحملات تشهير وتهديدات.

هذا الكشف يأتي في وقت حساس، حيث كانت الجامعة قد شهدت احتجاجات واسعة من قبل الطلاب ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ما أدى إلى اقتحام الشرطة لمنازل بعض الطلاب وصادر ممتلكاتهم، في خطوة أثارت المزيد من الانتقادات حول تقييد الحريات الأكاديمية داخل الحرم الجامعي.

ومع تصاعد الضغوطات من جماعات مؤيدة للاحتلال، باتت جامعة بنسلفانيا في مرمى انتقادات متزايدة، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول الدور الذي تلعبه التبرعات والضغوط السياسية في تشكيل بيئة أكاديمية حرة.