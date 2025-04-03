مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة قرب الخان الأحمر شرق القدس

وطن: أقام مستوطنون، مساء اليوم الخميس، بؤرة استعمارية جديدة قرب قرية الخان الأحمر في الخان الأحمر شرق القدس.

وقالت مصادر محلية،، إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، نصبوا "كرفانات"، وبدأوا بتجهيز البنية التحتية، في محاولة للاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان، لربط المستوطنات المحيطة ضمن المخطط الاستعماري "E1"، الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وأضاف المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لإخلاء التجمعات البدوية، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة مع استمرار المخاطر التي تهدد سكان الخان الأحمر منذ سنوات.