ساندرز يُجبر مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت ضد صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للاحتلال

وطن: أعلن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أنه قد نجح في إجبار مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت لمنع بيع قنابل بقيمة 8.8 مليار دولار لاحتلال، في خطوة وصفها بأنها ضرورية للحد من تدمير غزة.

جاء هذا التصريح في إطار حملة ساندرز المستمرة لرفض تقديم الدعم العسكري للاحتلال في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لعدوان مستمر.

وقال ساندرز: "يجب ألا نكون متواطئين في تدمير غزة. "التاريخ لن يغفر لنا" إذا استمررنا في دعم هذه الحروب غير المشروعة."

وأضاف: "على كل سيناتور يدعم سيادة القانون أن يصوت لصالح قرارات حظر بيع أسلحة لإسرائيل، لأننا يجب أن نكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة."

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتداول بشأن قرار حظر بيع الأسلحة لاحتلال، وهو أمر تعارضه جماعات الضغط المؤيدة للاحتلال مثل "أيباك" (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية).

ووفقًا لساندرز، فإن أعضاء الكونغرس الذين صوتوا ضد دعم حرب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو تعرضوا للعقاب من قبل هذه الجماعات.

"لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) قد نجحت في إسقاط بعض أعضاء الكونغرس في الانتخابات الماضية، هؤلاء الذين عارضوا تقديم مساعدات عسكرية لنتنياهو"، حسبما أوضح ساندرز. وأضاف: "هذه السياسات التي تتبعها أيباك تشكل ضغطًا غير عادل على الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء."

واختتم ساندرز تصريحاته بالتأكيد على أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يكن له الحق في شن حرب على الشعب الفلسطيني طوال عام ونصف، وهذا يجب أن يتوقف."