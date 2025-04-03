سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي

وطن: دمشق – أفاد التلفزيون السوري، عن تنفيذ غارتين من قبل الاحتلال استهدفتا اللواء 75 في منطقة الكسوة بريف دمشق، وذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام السورية أنباءً عن سماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق.

وفي تعليق له، قال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الخميس، إن "إسرائيل" لن تسمح بتحول سوريا إلى تهديد للمستوطنات والمصالح الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف كاتس أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل تواجدها في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية والعازلة لحماية مستوطنات "هضبة الجولان" والجليل من أي تهديد محتمل.

هذا الهجوم يأتي في وقتٍ لا تزال فيه الغارات الإسرائيلية مستمرة على عدة مواقع في سوريا، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عدواناً على مواقع في دمشق وحمص وحماة.

ووفقاً لمصادر سورية، استهدف الهجوم الإسرائيلي مركز البحوث العلمية في منطقة مساكن برزة شمالي دمشق، بالإضافة إلى استهداف البنى التحتية لمطار حماة العسكري، ومحيط مطار "T4" العسكري في ريف حمص.

وفي وقتٍ متأخر من ليل الأربعاء-الخميس، أكدت وسائل إعلام سورية أن القصف الإسرائيلي على حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين، بالإضافة إلى عدد من الإصابات. الهجوم تزامن مع اشتباكات بين الأهالي وجنود الاحتلال في المنطقة، مما زاد من وطأة الهجوم.