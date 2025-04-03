اليمن: 92 شهيداً وعشرات الجرحى نتيجة الغارات الأميركية منذ منتصف آذار الماضي

وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية أنيس الأصبحي، الخميس، استشهاد 92 مدنياً، وإصابة 165 آخرين، من جراء الغارات الأميركية على اليمن، منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وكان الأصبحي قد أفاد، في وقتٍ سابق اليوم، عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة 5، وفقدان شخص في الغارات على اليمن خلال 24 ساعة، وشدّد على أنّ اليمنيين يدركون التحديات التي يمرون بها ومستعدون لها.

وأعلن أنّه منذ بدء عملية الإسناد اليمني لغزة أسفر العدوان الثلاثي الأميركي - البريطاني - الإسرائيلي على اليمن عن استشهاد وإصابة 964 مدنياً بينهم 250 شهيداً.

ويُشار إلى أنّ هذه الحصيلة هو ما تمّ إحصاؤه لغاية الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاعتداءات الأميركية على المحافظات والمدن اليمنية، الأمر الذي يُفاقم الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.

المصدر: الميادين