3 شهداء إثر قصف الاحتلال مدرسة فهد الصباح بمدينة غزة

وطن: استشهد 3 مواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة.

وقال مراسلنا، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة "فهد الصباح" بمدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، وجرح آخرين.

ويأتي هذا القصف بعد وقت قصير على ارتكاب الاحتلال مجزرة في مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين، حيث شن غارات بثلاثة صواريخ على المدرسة ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا، وجرح أكثر من 100 آخرين.