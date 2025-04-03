سوريا.. الآلاف يشيعون شهداء مدينة نوى في ريف درعا جنوبي البلاد

وطن: شيّع الآلاف، اليوم الخميس، شهداء مدينة نوى، في ريف درعا جنوبي سوريا، والذين ارتقوا خلال الاشتباكات وقصف الاحتلال، أمس الأربعاء.

وصلى حشد غفير من أبناء المحافظة على الشهداء في مركز التنمية الريفية في مدينة نوى، قبل نقلهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء.

وخلال التشييع، حمل المشيعون صور الشهداء والأعلام الوطنية، ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية بحق المواطنين الآمنين، مؤكدين مواصلة مسيرة الكفاح حتى تحرير كل شبر من الأراضي السورية، هاتفين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ووفق مدير صحة درعا الدكتور زياد محاميد، فإنّ عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على حرش سد الجبيلية بلغ 9 شهداء و23 جريحاً، تم نقل حالتين إلى دمشق.

وأشارت المعلومات إلى انسحاب كامل القوة المهاجمة الإسرائيلية، التي كانت تتمركز بالقرب من المحمية الوطنية (حرش تسيل)، وانسحبت نحو قاعدة "تل أحمر غربي"، وإلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما لفتت إلى توجّه الدفاع المدني للمنطقة التي شهدت الاشتباكات، لإخلاء عدد إضافي من الجثامين بالقرب من المحمية الوطنية.

وقد تسببت الاعتداءات الإسرائيلية على محافظة درعا، أمس، باستشهاد وإصابة نحو 20 شخصاً، فيما شهدت أجواء المنطقة تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي الإسرائيلي.

وأقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنّ "الجيش واجه خلال عملياته في سوريا بعض المخربين"، وفق تعبيره.

وفي وقتٍ سابق، أفادت منصة إعلامية إسرائيلية بوقوع أحداث غير اعتيادية عند الحدود السورية، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين القوات الإسرائيلية و"مخربين" سوريين.

ورجّحت المنصة تعرّض القوات الإسرائيلية لكمين في منطقة درعا جنوبي سوريا، ولم تذكر المنصة تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر أو الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

المصدر: الميادين