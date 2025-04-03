متلقى المعسكر يواصل تقديم برنامج التعليم والدعم النفسي والحماية للأطفال والأهالي في غزة

وطن: أفاد إبراهيم صالح أنه بعد عودتهم من النزوح من مدينة رفح، تم إنشاء ملتقى "معسكر خانيونس التعليمي والدعم النفسي" التابع لمركز إبداع المعلم، حيث شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الأهالي والأطفال، بلغ عددهم حوالي 350 طالباً من مختلف المراحل الدراسية.

واكد صالح، بتوجيه من الدكتور محمود البراغيتي، مدير برامج الدعم النفسي والاجتماعي في مركز إبداع المعلم، بدأ الفريق التطوعي في تقديم الاستجابة للنازحين والعائدين من خلال فعاليات الدعم النفسي والتعليمي. وقد ضم الفريق 4 معلمين، 2 أخصائيين نفسيين، و3 منشطين للدعم النفسي. اهتم البرنامج بتقديم خدمات التعلم العاطفي والاجتماعي وفق منهجية داعمة في الطوارئ، تساعد في تخفيف المعاناة عن الأطفال والأهالي، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف النفسي، وتنظيم لقاءات دعم للأمهات.

كما تم تقديم استشارات نفسية ومعالجة حالات الأطفال المتعرضين للصدمات النفسية، إضافة إلى تنفيذ أنشطة الدراما والسيكودراما لتحسين قدرة الأطفال على الصمود، وأنشطة ترفيهية لتخفيف المعاناة. وقد بدأ الفريق بتطوير الصفوف الدراسية وتجهيزها بالمقاعد من خلال التعاون مع المؤسسات الشريكة، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال.

وفي تعليقها، أكدت أنجي فوزي، إحدى المشرفات في البرنامج، أن أولياء الأمور النازحين أكدوا أهمية الخدمة المقدمة لأطفالهم، مشيرين إلى أنها جاءت في وقت حساس وضروري. وقال أحد الأطفال المشاركين: "المكان هنا هو الأكثر راحة لي، وأنا سعيد لأنني أعود للدراسة وأحقق حلمي بأن أصبح مهندساً."

من جانبه، أكد الدكتور رفعت صباح، المسؤول في مركز إبداع المعلم، أن المركز يواصل تقديم الدعم المستمر للأطفال في قطاع غزة، ويستضيف مشروع "شارك 5" الممول من "Hi"، الذي يعمل مع 50 طفلاً بشكل مباشر ويوفر لهم كافة الاحتياجات اللوجستية مثل حقائب التعليم والدعم النفسي الاجتماعي.

وأضاف صباح أن المركز يستمر في استقبال الأطفال، خصوصاً مع استمرار حالة النزوح من رفح إلى خان يونس، حيث يرتفع عدد الأطفال المشاركين في الأنشطة التعليمية والداعمة، ويسعى المركز لمساعدتهم في الحصول على التعليم في ظل الظروف الصعبة والموارد المحدودة.