م. شوكت الراميني يكتب لوطن: المفاوضات تحت النار

في 19 أبريل 1943، رفض من تبقى من سكان غيتو وارسو اليهود الاستسلام لقائد قوات الشرطة وقائد لواء في قوات الأمن الخاصة النازية (SS-Brigadeführer) ، يورغن ستروب، الذي أمر بحرق الغيتو جزءًا تلو الآخر. وكان المئات من سكان الغيتو، من كبار وصغار، على استعداد للقتال، مسلحين بما تيسر من أسلحة قليلة: مسدسات، وزجاجات حارقة، وبعض الأسلحة الأخرى التي تم تهريبها إلى الغيتو.و لم ينظر كثير من المقاتلين إلى أفعالهم كخطوة قد تنقذ حياتهم، بل كمعركة للدفاع عن كرامتهم واحتجاج على صمت العالم الخارجي. وفي هذا السياق، قال ماريك إديلمان، القائد الوحيد الناجي من منظمة "زي أو بي" (ŻOB) ، إن مصدر إلهامهم في القتال كان "تحديد زمان ومكان موتنا".

ورغم التناقضات الأيديولوجية داخل الغيتو بين المنظمتين الرئيسيتين – حيث كانت "المنظمة اليهودية القتالية" (ŻOB) ذات توجهات يسارية اشتراكية، بينما كان "الاتحاد العسكري اليهودي" (ŻZW) يمينيًا قوميًا – فقد تعاونتا عمليًا خلال الانتفاضة لمواجهة العدو النازي المشترك.

أما في فرنسا المحتلة (1940-1944)، فقد قاومت الحركة الفرنسية بقيادة شارل ديغول النازيين، بينما تعاونت حكومة فيشي مع ألمانيا. وفي الوقت نفسه، هاجم بعض الكتاب الصحفيين، مثل روبير براسيلاش في صحيفة "Je suis partout" ، المقاومة الفرنسية، واصفين إياها بـ"العبثية" و"المدمرة للوحدة الوطنية"، داعين إلى التعاون مع النازيين بدلاً من مواجهتهم. وقد اعتُبرت هذه الانتقادات خيانة علنية، إذ تزامنت مع ذروة الاحتلال، وقدمت للنازيين مادة دعائية ضد المقاومة، مما أدى إلى محاكمة هؤلاء الكتاب بعد التحرير بتهمة التعاون مع العدو. وفي سياق مماثل، تحالف الشيوعيون والرأسماليون في فرنسا المحتلة ضمن المقاومة ضد النازيين، رغم تناقض أيديولوجياتهم، لأن الهدف الأسمى كان تحرير الأرض وحماية الشعب. وأثبت هذا التحالف أن تأجيل الخلافات ليس ضعفًا، بل استراتيجية أخلاقية وعملية لضمان البقاء.

وفي جنوب إفريقيا، خلال النضال ضد الفصل العنصري، تجاوزت حركات مثل المؤتمر الوطني الإفريقي خلافاتها الداخلية لتواجه نظام التمييز العنصري بجبهة موحدة، مما ألهم الشعب وحقق النصر في النهاية.

الضحية تتمثل دور الجلاد :

وللمفارقة التاريخية، ما نراه الآن في الضفة الغربية وما تحاول إسرائيل تنفيذه في قطاع غزة بالقوة الغاشمة هو نفس الوصفة التي عايشها اليهود أنفسهم، والتي يبدو أنها راقتهم لدرجة تطبيقها على الشعب الفلسطيني. فالضحية تتحول إلى صورة جلادها، حيث يتم وضع الفلسطينيين منهجياً في جيتوات معزولة تحت الضغط والإرهاب والقتل والتضييق، ولتتبع ذلك وتتزامن معه عمليات "التهجير وإعادة التوطين ". إنه نفس السيناريو، بنفس المصطلحات ونفس الآليات. فيا لعار " اليهود " المركب، وعار الإنسانية جمعاء!

ففي غزة وفلسطين عمومًا، يلعب بنيامين نتنياهو، المنحدر من والده البولندي بنزيون المولود في وارسو، دور الفوهرر الألماني. أما وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، يسرائيل كاتس – بلدوزر نتنياهو – المولود لأبوين ناجين من الهولوكوست من منطقة ماراموريش في رومانيا، فيمثل دور هاينريش هيملر (Heinrich Himmler)، رئيس قوات الـ SS والمهندس الرئيسي لسياسة "الحل النهائي". فهذه السياسة تضمنت عمليات مثل "الحملة الكبرى"، حيث أعطى هيملر الأوامر العامة لتطهير الغيتوات وترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. وهو من اعتمد مصطلح "إعادة التوطين في الشرق" كتعبير مضلل لإخفاء الحقيقة، وهي إرسال اليهود إلى معسكرات الموت مثل تريبلينكا لإبادتهم.

وفي هذا السياق، تظهر الولايات المتحدة كالعقل الخفي والداعم الاستراتيجي وراء هذه السيناريوهات، موفرةً كل القدرات بنية تنفيذها.

الإطار الأخلاقي والقيمي في زمن حرب الإبادة :

في أوقات الحروب الوجودية، مثل حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية، تبرز الحاجة الماسة إلى إطار أخلاقي وقيمي يوجه سلوك المعارضين السياسيين والكتاب الصحفيين. ففي هذه اللحظات التاريخية الحرجة، التي تُهدد فيها هوية شعب بأكمله وبقاؤه، يصبح من الضروري تعليق الخلافات الداخلية وتوحيد الجهود نحو هدف مشترك: حماية الشعب ودعم مقاومته. ويتطلب ذلك، على الأقل، الالتزام بمفاهيم أخلاقية وسياسية ودينية وتراثية موحدة تحكم نشاط هؤلاء الفاعلين، مع التركيز على تأجيل الخلافات إلى ما بعد الحرب أو حصرها ضمن أطر الحوار الداخلي والثنائي. فكل تصريح أو موقف يعمق الانقسام الداخلي يصب في مصلحة العدو، ويُضعف الجبهة الداخلية، ويشتت طاقة المقاومة.

إن المعارضين والكتاب ملزمون أخلاقيًا بتعزيز السردية الوطنية الموحدة، بدلاً من تقويضها بانتقادات تُصور الشعب كضحية منقسمة، مما يقابل تضحياته بالتشكيك الداخلي، فيفقد الأمل وتضعف قدرته على الصمود. ويجب التوحد حول المحاور الأساسية التي تضمن الصمود والانتصار، مستندين إلى أمثلة تاريخية ومعالجة الواقع المعاصر للقضية الفلسطينية وتطوراتها دون تجزئتها قسريًا، مع ربط ذلك بخطط الطرف المقابل الحقيقية، وليس بافتراضات ذهنية.

المصلحة الوطنية في مواجهة الأجندات الفردية أو الفئوية:

نحن أمام تحدٍ وجودي يتطلب استراتيجيات شاملة ومتكاملة تشمل الجوانب الوطنية والاجتماعية والسياسية، ويفرض على المعارضين والكتاب السياسيين تقديم المصلحة الوطنية على الأجندات الفردية أو الفئوية. ففي سياق حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم المنطقة، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية لوقف الحرب سوى شروط الاستسلام الكلي وتنفيذ "الحل النهائي" – وهو المسكوت عنه في خطاب الدعوات للاستسلام أو عبارات مثل "حماس برة برة" – تصبح الأخلاقيات مثل الوحدة الوطنية، والتضامن، والشجاعة، والصبر، واحترام التضحيات، التي تعزز الروح المعنوية وتحفز على الصمود والاستمرارية، ليست رفاهية بل ضرورة وجودية.

وكذلك، يتطلب تحييد الخلافات التكتيكية والسياسية بين القوى الوطنية التزامًا عمليًا بهذه القيم. أما التعبيرات الحيادية أو الوصفية والنأي بالنفس عن القضية الوطنية، فتضعف الموقف الأخلاقي، وتعطي انطباعًا بالاصطفاف مع الطرف الآخر، مما يسهل اختراق العدو للصفوف، ونشر اليأس والإحباط، وتقسيم صفوف شعب يعاني الويلات، وتشتيت إجماعه المقاوم. وإن تاريخنا وأدبياتنا منبع لهذه القيم، وعدونا الإحلالي لا يترك مجالًا للتراجع أو التشتت إلا ويستغله إلى أقصى حدوده. فأي انقسام داخلي يصبح هدية مجانية تُقدم له لتسهيل مهمته في كسر الشعب، وتشجعه على مزيد من الضغط والقتل لانتزاع المزيد من التنازلات.

وإن الصمود ليس مجرد موقف عسكري، بل إرث أخلاقي يجب على الجميع الحفاظ عليه، لأنه يحمل بقاء الشعب وكرامته، ويُيئس العدو، ويعزز القدرات التفاوضية أيضًا. أما التنظير بأن الاستسلام العسكري لا يعني هزيمة الشعب، فليس سوى خديعة!؟ فمتى كانت الهزيمة ليست هزيمة عسكرية أساساً، وقبل كل شيء؟ وإن توجيه الرماح والخناجر الخلفية للمقاومة، وتحميلها المسؤولية المطلقة، واتهامها بعدم المرونة، وعرض إسرائيل كحمامة سلام، وسلوكها الإجرامي كمجرد رد فعل على سلوك فلسطيني لم يقدر العواقب، كل ذلك يتجاهل أننا نواجه نفس المعادلات الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة والمزمنة والمتصاعدة منذ أكثر من مئة عام، ونسوق أن المشكلة في بيتنا، ومسؤوليتنا أننا لم نستسلم ونرفع الراية البيضاء أثناء مسيرتنا نحو "التوطين في الشرق أوفي الجنوب بسلام""!

لا أقول إننا معصومون من الهزيمة، أو إننا لا نتألم، أو إن شعبنا لا يجوع ولا يتألم،وإن كل قراراتنا منذ مئة عام مثالية وخالية من الأخطاء الكبيرة ، ولكن كان ووجب القيام بمواقف واجراءات واجبة حكماً ، وما زال في جعبتنا ما نقوله ونفرضه ونعززه ونتعلم منه. ولن نقدم شيئًا مجانيًا لأعدائنا. وكل ما ندعو إليه هو تعزيز قدرات وأدوات وأخلاقيات الصمود في لحظة "المفاوضات تحت النار"، وألا نتحول – لا سمح الله – إلى أداة إحباط، أو خلايا استطلاع تطوعية للشروط الإسرائيلية، في حال شعب " يحاربه العالم "!؟ ويصمت على مأساته المركبة .