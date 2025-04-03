محدث| مجزرة مروعة..29 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح بغزة

وطن: استشهد 29 مواطناً وأصيب 100 آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "دار الأرقم" في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين في المنطقة.

وأفادت مصادر طبية بأن طيران الاحتلال ألقى ثلاثة صواريخ على المدرسة، مما أسفر عن استشهاد 29 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 100 آخرين. وقد وصلت جثامين الشهداء، بينهم أطفال ونساء، إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة في حالة مأساوية، حيث كانت مقطعة ومتفحمة، وغالبية الجثث عبارة عن أشلاء. كما ألحق القصف دماراً واسعاً بالمدرسة.

وقال الدفاع المدني في غزة: "ما تتعرض له غزة جنون، وأشلاء أطفالنا تملأ المكان جراء المجزرة". وأضاف: "لم تعد لدينا أي إمكانيات لمواجهة القصف المتوحش للاحتلال. هناك عشرات المصابين تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراجهم بسبب انعدام الإمكانيات. كما أن هناك عشرات الأشخاص الذين وصلوا إلى المستشفى ولا مكان لهم."

من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القصف أسفر عن أضرار كبيرة، حيث استخدم الاحتلال صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة لاستهداف المدرسة.

كما أشار إلى أن عدداً من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية في غزة بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل، وصعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات.

وأكد المكتب أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الإبادة الجماعية، حيث استهدف الاحتلال حتى اليوم 229 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات.

كما ارتقى 4 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمخيم "الأرض الطيبة" غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتزامن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومستمر استهدف مدينة رفح جنوباً، بحسب مصادر محلية.

ووسط قطاغ غزة، ارتقى شهيد ومصاب بعد قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وظهر الخميس، أفاد مصادر محلية في قطاع غزة، بتسجيل حركة نزوح كثيفة من شرق حي الشجاعية شمالي القطاع، مع تكثيف الاحتلال عدوانه على المنطقة.