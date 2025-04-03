شهيد وجرحى في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

وطن: استُشهد مواطن، اليوم الخميس، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الأهالي، في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت المواطنين بحي النصر شمال رفح، ما أسفر عن استشهاد أحدهم.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق، تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني من انتشال 12 شهيدا، وأكثر من 20 جريحا بعد استهداف قوات الاحتلال لعدة منازل، بمنطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.