"الصحة اللبنانية": جريح باستهداف إسرائيلي لسيارة في علما الشعب

وطن: أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بعد ظهر اليوم الخميس، إصابة مواطن بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبته في بلدة علما الشعب في قضاء صور جنوب لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في البلدة، مما أدى إلى وقوع إصابة واحدة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، استهدفت الغارات الإسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل، ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي وقت فجر اليوم، شنّ الاحتلال ثلاث غارات استهدفت مركزاً صحياً مستحدثاً في بلدة الناقورة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية اللبنانية، أن الغارات أسفرت عن تدمير المركز بشكل كامل، إلا أنه لم تُسجل إصابات بين العاملين في المركز.

هذه الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في إطار الهجمات المستمرة على الأراضي اللبنانية، مما يزيد من تصعيد التوترات ويثير القلق بشأن سلامة المدنيين والمرافق الصحية في المنطقة.