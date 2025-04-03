الشعبية:المجر تواصل ارتماءها في أحضان الصهيونية باستقبالها مجرم الحرب نتنياهو وانسحابها من محكمة الجنايات الدولية

وطن: دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الخميس، استقبال الحكومة المجرية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، مجرم الحرب الهارب من العدالة، بنيامين نتنياهو. وتعتبر هذه الخطوة المشينة وصمة عار على جبين المجر.

وأضافت الجبهة أن هذه الخطوة تؤكد على طبيعة النظام المتصهين الذي يحكم المجر، وانحيازه التام للعدوان والإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن انسحاب المجر من محكمة الجنايات الدولية يُعتبر دليلاً آخر على خضوعها للإملاءات الصهيونية، وعلى مشاركتها الفعلية في التغطية على جرائم الإبادة الصهيونية، وعلى رأسها قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء في غزة.

وفي ختام بيانها، دعت الجبهة كل الأحرار في المجر إلى الانتفاض ضد حكومتهم التي باعت سيادة بلادهم من أجل مصالحها الضيقة ومصالح مجرمي الحرب في العالم، وتؤكد أن الانتصار للعدالة ولدماء أطفال غزة هو انتصار للإنسانية جمعاء.